Экономика
3 Января 2018 07:11
"Актуальное интервью" с министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем
Разбудить инициативу и дать льготы бизнесу на селе и в малых городах. 345-ый указ - как стимул для торговли, общепита и бытового обслуживания. Качество теперь определяет покупатель, а конкуренция заставит выжить сильнейших. О работе по-новому сегодня в "Актуальном интервью" на "Беларусь 1" - министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.
Другие новости
03.01.2018 07:13 / Экономика Плановые проверки проводиться в 2018 году не будут
03.01.2018 07:09 / Экономика Налоговые преференции Министерство антимонопольного регулирования и торговли закрепило 345-м указом
02.01.2018 21:16 / Экономика Оршанский льнокомбинат - самое крупное текстильное предприятие Европы
02.01.2018 09:01 / Экономика Белорусский бизнес заработал в новых условиях
01.01.2018 21:07 / Экономика Новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступил в силу
01.01.2018 15:14 / Экономика С нового года в Беларуси заработал мораторий на введение новых сборов и повышение налоговых ставок
01.01.2018 15:10 / Экономика Белорусская экономика в новом году покажет рост более чем в 3 %
01.01.2018 15:08 / Экономика Сегодня заработал новый Таможенный кодекс ЕАЭС
31.12.2017 21:27 / Экономика Андрей Кобяков в гостях у "Главного эфира"
31.12.2017 21:12 / Экономика Министр сельского хозяйства о продуктовых новинках на праздничном столе белорусов
31.12.2017 21:05 / Экономика Гость "Главного эфира" - министр по налогам и сборам Беларуси
30.12.2017 15:03 / Экономика Таможенный кодекс ЕАЭС ратифицирован всеми странами союза
28.12.2017 21:22 / Экономика Экономика дня
28.12.2017 19:03 / Экономика Цены на продукты питания за минувший год выросли на 3%
28.12.2017 15:03 / Экономика В стране открыто два новых месторождения нефти
27.12.2017 21:21 / Экономика В Беларуси начали разрабатывать критерии оценки степени риска для проведения выборочных проверок
27.12.2017 21:18 / Экономика Экономика: итоги уходящего года в цифрах и фактах
27.12.2017 19:20 / Экономика Глава правительства встретился с председателем правления Евразийского банка развития