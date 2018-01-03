"Актуальное интервью" с министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем

3 Января 2018 07:11

Разбудить инициативу и дать льготы бизнесу на селе и в малых городах. 345-ый указ - как стимул для торговли, общепита и бытового обслуживания. Качество теперь определяет покупатель, а конкуренция заставит выжить сильнейших. О работе по-новому сегодня в "Актуальном интервью" на "Беларусь 1" - министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.