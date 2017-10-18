Агропромышленный комплекс Минской области возрождает в птицеводстве разведение гусей и уток

18 Октября 2017 15:23

Первая партия мяса этих птиц из нового цеха в Борисовском районе поступает в продажу. Местную птицефабрику приобрели инвесторы из Ирана. По их же инициативе мясо птицы будет выпускаться по технологии халяль. Это повышенные требования к его качеству. Изначальный ориентир фабрики - внутренний рынок, в перспективе - экспорт в Россию и страны Ближнего Востока.

Музафар Ганбар Ганбарипур, инвестор, владелец ОАО "Птицефабрика Велятичи": "На сегодняшний день мы создали здесь 65 новых рабочих мест, и со временем они будут не уменьшаться, а увеличиваться. Мы думаем, есть перспектива. Конечно, пока есть и определенные проблемы, но, я думаю, в ближайшее время мы выйдем нормально на рынок. Это Россия, Ирак, Сирия, Средняя Азия".

Еще один пример развития агробизнеса также с участием иранского капитала - комплекс по разведению овец в Логойском районе. В перспективе здесь будут производить 240 тонн баранины в год.