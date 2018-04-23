23 Апреля 2018 21:02

Продовольственная безопасность - это еще одна составляющая сферы национальных интересов. И в последние годы в агросектор вложили немало инвестиций. И сегодня можно с уверенностью говорить: каждая копейка себя оправдала. Белорусские продукты питания - признанное качество не только на внутреннем, но и внешнем рынках. А как раз в эти дни аграрии закладывают в почву семена будущих урожаев. Более 60% площадей уже засеяли. И если в Брестской области посевная кампания близится к завершению, то на севере страны аграрии только разогрелись.

Последние новости с полей и урожайные перспективы нынешнего сезона у Александра Хоровца. Ни минуты простоя. Работа на сельхозпредприятии с громким названием "Авангард" построена так, что даже во время интервью посевной процесс не останавливается. Пока механизатор беседует с журналистами, бункеры его сеялки заполняются семенами. Только ячменя нужно посеять почти 350 тонн. В предельно короткие сроки. Поэтому и вся нагрузка - на энергонасыщенные тракторы (заменяют три обычных). И на людей. Работают в две смены.

В "Авангарде" в этом году под ячмень отвели почти 600 гектаров. На треть больше прошлогоднего. В хозяйстве заработал новый свинокомплекс на 24 тысячи голов, поэтому потребность в кормах увеличилась. В рацион животных обязательно входит и кукуруза с овсом. К севу этих культур приступят ближе к выходным.

А вот для Ивана Никановича посевная-2018 уже позади. Последние гектары механизатор засеял буквально на наших глазах. Впрочем, паузы в полевых работах не будет - впереди подкормка трав. А там и первый укос.

В Солигорском, одном из самых южных районов Минской области, зерно уже практически отсеяли. Сейчас приступили к кукурузе и сахарной свекле. Для Александра Петкевича это уже 25-й агросезон. Мужчина лично готовил почву под будущий урожай и вносил органические удобрения на этом поле. Говорит, успех в аграрной отрасли зависит не только от соблюдения технологии и современной техники, но прежде всего - от подхода к работе.

За день механизатор засевает площадь, равную 40 футбольным полям. Для этого необходимо, выражаясь профессиональной терминологией, порядка 10 посевных единиц.

А вот так выглядит посевная единица. Проще говоря, это коробка, в которой находится ни много ни мало 100 тысяч семян сахарной свеклы. Это гранулы ярко синего цвета. Покрыты специальной оболочкой, которая помогает растению активно развиваться в начальной стадии роста.

И если на юге страны посевная идет к завершению, то в северных районах только разогревается аппетит у аграриев. Оно и понятно - все-таки в Витебской области прохладнее. Но уложиться в агротехнические сроки здесь планируют успеть. Опытным специалистам помогают новички. Денис Артюк еще только на втором курсе профлицея, но о правильной вспашке почвы готов рассказывать часами. В учебном хозяйстве площадь пахотных земель - 1300 гектаров. Более половины отведено под зерновые культуры. Урожай здесь получают не хуже, чем в крупных сельхозорганизациях.

Всего же в стране засеяно более 60% площадей яровых зерновых и зернобобовых культур. В лидерах по-прежнему Брестский регион. Там работы близятся к завершению. Скоро финиш и у аграриев Гродненской области - засеять осталось четверть полей. Чуть больше - в Минском и Гомельском регионах. 45% ярового клина пройдено в Могилевской области, почти 30 - в Витебской.

Завершить посевную кампанию планируют до 9 мая. Тем же хозяйствам, которые не смогут справиться самостоятельно, обязательно подсобят. Так что, не только с хлебом, но и новыми урожайными рекордами будем - уверяют аграрии.