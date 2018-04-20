Аграрии Минской области в этом году рассчитывают на большую отдачу от кормовых сельхозкультур

20 Апреля 2018 15:21

Ставка делается на такие растения, как люцерна и люпин. За сезон они дают до 5 укосов и нужны для роста продукции животноводства. Одновременно в каждом районе продолжается посевная зерновых. Почти в круглосуточном режиме работают трактора и сеялки. В Логойском районе в хозяйстве "Острошицы" сейчас сеют пшеницу и ячмень. Вместе с рожью они самые рентабельные и востребованные.

А буквально через месяц начнется первый укос травы. Здесь одна из главных культур - люцерна. В Минской области под нее занято более 80 тысяч гектаров, а средняя урожайность зеленой массы доходит до 800 центнеров с гектара.