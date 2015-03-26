Аграрии Минской области начали сев яровых

Правда, пока только в южных районах центрального региона. И сегодня засеяна 10-я часть от общей площади. Отметим: яровыми в этом году засеют около 250 000 гектаров. По словам аграриев, изменчивая погода влияет на посевную кампанию, однако завершить сев зерновых планируют через две недели.

Александр Хоровец изучил прогнозы на урожай.

Для Сергея Дриневского это пятая посевная кампания. Рабочий день механизатора начинается с восходом солнца и заканчивается с его закатом. За это время на своем тракторе он засевает около 40 гектаров. Сегодня в бункере семена овса - одной из самых морозоустойчивых зерновых культур.

В основном на полях центрального региона работает энергонасыщенная техника. Один вот такой "Беларус" способен заменить четыре обычных трактора.

Управлять такой техникой довольно просто. Современные технологии подсказывают и помогают механизаторам. Так, на компьютере отображается лучшая скорость, площадь высева и норма семени.

Пока зерновые засевают только в южных районах области. В этом году под яровые отдали 250 000 гектаров. Десятая часть уже засеяна.

Полевые работы в эти дни идут широким фронтом. Параллельно с севом аграрии активно обрабатывают почву, тем самым сохраняют влажность и создают наилучшие условия для прорастания семени. Кроме этого, ведется подкормка и прополка озимых культур.

10 дней - именно столько нужно времени, чтобы целиком засеять поля центрального региона яровыми. И техника, и специалисты к посевной готовы. Весна в этом году хоть и ранняя, однако довольно капризная. Как прогнозируют синоптики, сильных холодов более не ожидается. Уже через три недели аграрии начнут сажать картошку и кукурузу.