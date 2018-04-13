Аграрии Гомельской области первыми в стране приступили к севу льна

13 Апреля 2018 21:31

Белорусский шелк выращивает филиал открытого акционерного общества "Гомельлен" - "Кормянский льнозавод". Площадь под эту культуру на этот год - более 3 тысяч гектаров в четырех районах юго-восточного региона. Аграрии провели обработку почвы и внесли удобрения. Семена заготовлены в полном объеме, а это 400 тонн. Ранний старт позволит убрать урожай раньше срока, а значит - избежать потерь.

Виктор Ковалев, директор филиала ОАО "Гомельлен "Кормянский льнозавод": “Поставлена задача посеять до 25 апреля. Конечно, основная трудность - при уборке льна. Потому что это очень большие затраты. Это обмолот, подъем, оборачивание. Конечно, многое зависит от того, в какие сроки мы посеем. Главное - в кратчайшие сроки посеять, чтобы пораньше начать уборку и убрать, как и положено, до 25 сентября”.