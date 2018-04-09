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Агентство S&P подтвердило суверенные кредитные рейтинги Беларуси на уровне B
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9 Апреля 2018 13:00

Агентство S&P подтвердило суверенные кредитные рейтинги Беларуси на уровне B

Крупнейшее рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенные кредитные рейтинги Беларуси на уровне B. Прогноз изменения - стабильный. Эта оценка отражает ожидания аналитиков о сокращении внешних дисбалансов, а также уверенность в способности рефинансировать долги. Агентство S&P отметило ряд значительных шагов в сфере ужесточения денежно-кредитной политики и перехода к более гибкому режиму обменного курса. В ближайшие годы аналитики ожидают сохранения экономического роста и низкого уровня инфляции.

  

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