2017 год стал рекордным для белорусской молочной продукции

22 Января 2018 15:12

В хозяйствах страны произвели почти 7 миллионов тонн. Средний удой на одну корову впервые превысил 5 тысяч килограммов. При этом в Несвижском, Гродненском, Дзержинском и Смолевичском районах одна буренка дает более 7 тысяч килограммов. И сегодня Беларусь - признанный мировой лидер по производству молока на душу населения - этот показатель составляет почти 800 килограммов.

Более 70 процентов белорусской молочной продукции отправляют на экспорт - сегодня ее поставляют в 44 страны. Только в прошлом году на этом удалось заработать 2 миллиарда долларов и практически на четверть прирасти к показателям 2016 года.