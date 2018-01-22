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2017 год стал рекордным для белорусской молочной продукции
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22 Января 2018 15:12

2017 год стал рекордным для белорусской молочной продукции

В хозяйствах страны произвели почти 7 миллионов тонн. Средний удой на одну корову впервые превысил 5 тысяч килограммов. При этом в Несвижском, Гродненском, Дзержинском и Смолевичском районах одна буренка дает более 7 тысяч килограммов. И сегодня Беларусь - признанный мировой лидер по производству молока на душу населения - этот показатель составляет почти 800 килограммов.

Более 70 процентов белорусской молочной продукции отправляют на экспорт - сегодня ее поставляют в 44 страны. Только в прошлом году на этом удалось заработать 2 миллиарда долларов и практически на четверть прирасти к показателям 2016 года.  

  

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