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170 компаний представили свою продукцию на выставке "Вода и тепло" в столице
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4 Апреля 2018 18:00

170 компаний представили свою продукцию на выставке "Вода и тепло" в столице

Новые инженерные решения для жилищно-коммунального хозяйства. 170 компаний представили свою продукцию на выставке "Вода и тепло" в столице. Сегодня участники экспо из России посетили ряд коммунальных объектов города с презентациями своей продукции. Так на предприятии "Минские теплосети" обсудили предложение по поставке насосного оборудования и инновационных трубопроводных систем.

Чтобы снизить затраты, в том числе на эксплуатацию инженерного оборудования, сейчас в столице активно ведется модернизация. В этом году две котельные планируют перевести на местные виды топлива в качества эксперимента.

  

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