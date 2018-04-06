4 Апреля 2018 18:00

Новые инженерные решения для жилищно-коммунального хозяйства. 170 компаний представили свою продукцию на выставке "Вода и тепло" в столице. Сегодня участники экспо из России посетили ряд коммунальных объектов города с презентациями своей продукции. Так на предприятии "Минские теплосети" обсудили предложение по поставке насосного оборудования и инновационных трубопроводных систем.

Чтобы снизить затраты, в том числе на эксплуатацию инженерного оборудования, сейчас в столице активно ведется модернизация. В этом году две котельные планируют перевести на местные виды топлива в качества эксперимента.