Житель Гродно купил несуществующие биткоины

27 Апреля 2018 17:03

Известно, что продавца токенов 22-летний парень нашел через группу в Telegram. По данным гродненской милиции, покупатель перевел на счет продавца тысячу рублей, однако в ответ ничего не получил. Этот факт мужчину не остановил. Таким же способом он нашел еще одного продавца и перевел на его электронный кошелек 760 рублей. И на этот раз криптовалюту парень не дождался. По этим эпизодам усматривается мошенничество. Сейчас устанавливаются личности злоумышленников.