Заложница в банке в Заславле освобождена. Злоумышленник ликвидирован

Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте преступления в Заславле, где мужчина, вооруженный ножом, несколько часов удерживал заложницу.

Инцидент произошел в отделении банка, расположенного на первом этаже гостиницы. Переговоры со злоумышленником продолжались более двух часов. По данным МВД, преступник вел себя неадекватно - отказывался сложить оружие и отпустить заложника. В итоге было принято решение о проведении силовой операции. Во время освобождения заложницы сотрудниками спецподразделения "Алмаз", злоумышленник был ликвидирован. Его личность установлена. Это ранее дважды судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 46-летний житель Заславля. 23-летняя девушка была освобождена и не пострадала. По факту захвата заложницы Следственный комитет возбудил уголовное дело.