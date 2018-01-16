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За взятку задержан руководитель одного из филиалов Минскоблдорстроя
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16 Января 2018 13:03

За взятку задержан руководитель одного из филиалов Минскоблдорстроя

ДФР задержал за взятку руководителя одного из филиалов Минскоблдорстроя. По материалам уголовного дела, используя служебные полномочия, бывший топ-менеджер за вознаграждения решал вопросы, входящие в его компетенцию. За взятки он заключил с частным предприятием договор на поставку мазута и помогал быстро получать оплату за продукцию.

Задержан фигурант был во время получения очередной взятки в 2 тысячи 300 долларов.

  

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