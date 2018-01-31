31 Января 2018 08:02

Оранжевый уровень опасности в Беларуси объявили на сегодня синоптики из-за сильного ветра. Ночью его порывы на большей территории страны достигали 20-ти м/с. В МЧС сообщили, за прошедшие сутки без электричества остались более 200 населенных пунктов. Однако неполадки оперативно устраняют аварийные бригады. Помощь спасателей понадобилась в деревне Паличин Любанского района, там в здании котельной сильными порывами ветра сорвало крышу. Пострадавших нет. Сегодня синоптики обещают гололедицу. Водителям и пешеходом стоит быть предельно внимательными.