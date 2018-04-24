За получение взятки сотрудниками ГУБОП задержан заместитель гендиректора Белшины

24 Апреля 2018 19:14

Топ-менеджер получил 30 тысяч рублей от директора строительной организации за благоприятное решение вопросов, входящих в компетенцию должностного лица. В частности замдиректора помог частной организации заключить договор с Белшиной на производство демонтажных и строительных работ на предприятии.

Юрий Ткачук, замначальника отдела ГУБОПиК МВД Беларуси: "Сотрудниками ГУБОП в ходе проведения ОРМ при силовой поддержке ОМОН и ГАИ задержан заместитель гендиректора по капитальному строительству, который находясь в собственной машине, получил взятку в размере 30 тысяч рублей от директора коммерческой организации города Могилева за решение вопросов входящих в его компетенцию".

Возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного проводятся дальнейшие оперативные и следственные мероприятия.