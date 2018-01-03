За медицинской помощью с травмами от пиротехники обратились почти 10 человек

3 Января 2018 18:02

Последствия больших праздничных выходных. За медицинской помощью с травмами от пиротехники в Минске и области обратились почти 10 человек. Так, в Червенском районе в деревне Гребенка 10-летний мальчик в присутствии родителей поджег петарду, и она вспыхнула в его руках. С диагнозом "травматическая ампутация одного пальца" мальчика доставили в местную больницу.

В новогодние праздники не обошлось и без пожаров. В деревне Заполье Червенского района неудачное разжигание печи привело к возгоранию производственного цеха. Работник - мужчина - получил ожоги 8 % тела, но все же пытался самостоятельно справиться с огнем с помощью огнетушителя. Сейчас мужчина госпитализирован в Червенскую районную больницу.