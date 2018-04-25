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За контрабаду почти 700 литров спирта мужчине грозит штраф до 700 рублей
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25 Апреля 2018 19:15

За контрабаду почти 700 литров спирта мужчине грозит штраф до 700 рублей

Крупнейшую в этом году партию суррогатного спирта задержали правоохранители Сморгонского района. В ходе совместной операции сотрудников райотдела милиции и пограничников удалось выйти на 34-летнего местного жителя. В личном микроавтобусе он провозил почти 700 литров этилового спирта российского производства. Документов, подтверждающих легальное приобретение продукции, задержанный не предъявил.

Максим Базыленко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома: "Во время беседы с правоохранителями мужчина не объяснил, где он нашел алкоголь. Вернее, он сказал, что данную продукцию он обнаружил на остановке. На данный момент проводятся проверочные мероприятия".

Мужчине грозит административная ответственность и штраф до 700 рублей. Контрабандный товар подлежит конфискации.

  

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