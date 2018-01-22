ЧП
22 Января 2018 13:08
Выращивал марихуану для себя
200 граммов марихуаны и несколько кустов конопли нашли правоохранители у 30-летнего "ботаника" из Солигорска. Мужчина оборудовал подвал своего гаража под плантацию. Сбытом дурмана задержанный не занимался. Выращивал для себя.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
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