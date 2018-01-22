Выращивал марихуану для себя

22 Января 2018 13:08

200 граммов марихуаны и несколько кустов конопли нашли правоохранители у 30-летнего "ботаника" из Солигорска. Мужчина оборудовал подвал своего гаража под плантацию. Сбытом дурмана задержанный не занимался. Выращивал для себя.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.