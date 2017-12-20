Вынесен вердикт по делу договорных матчей

19 Декабря 2017 21:08

Оставить без изменений. Минский городской суд в порядке апелляции вынес вердикт по делу договорных матчей. Как известно по материалам следствия, белорусские организаторы футбольных турниров были связаны с криминальными авторитетами, которые делали высокие ставки в букмекерских конторах Европы и Азии. Исход игр всегда совпадал с их предсказаниями. Суд посчитал, что граждане Украины и России передавали деньги футболистам белорусского чемпионата, чтобы те влияли на результат игры. В деле были замешаны несколько клубов. Два месяца назад спортивным функционерам и игрокам дела вынесли различные приговоры - до трех лет ограничения свободы и крупные штрафы. Все они вину признали, однако некоторые из них посчитали судебные решения слишком суровыми и подали апелляции.