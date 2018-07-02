Все пострадавшие в аварии на востоке Грузии получили медицинскую помощь

ДТП, напомним, произошло накануне на Гомборском перевале. На сегодняшний день из 25-ти госпитализированных человек выписаны 23. Еще двое остаются под присмотром врачей после проведенных операций. Вот что нашему агентству сообщил по телефону Мятликов Михаил Михайлович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Грузии.

Михаил Мятликов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Грузии: "Вчера вечером из 25 наших туристов, попавших в аварию, 15 человек были осмотрены врачами и выписаны в конце дня. Им был предоставлен автобус и все они вернулись в Тбилиси в гостиницу. В больницах оставалось 9 человек, 8 из них в больнице в Телави и один человек на скорой помощи был перевезен в больницу города Тбилиси. На сегодняшнее утро у меня состоялись консультации с врачами. Со слов врачей, 7 человек будут сегодня выписаны из больницы, им предоставляется автобус, они вернутся сегодня в Тбилиси. Одной нашей туристке вчера была сделана операция, состояние ее стабильное. Находится под контролем врачей и будет еще находиться несколько дней в больнице. Жизни угроз нет. И мы в постоянном контакте находимся с врачами и с больной. Но остается в Телави. И еще одна наша туристка находится под наблюдением врачей, здесь, в больнице в Тбилиси. И еще несколько дней должна провести в больнице в Тбилиси. Из 25 человек 23 сегодня выписаны, и 2 остаются в больницах".