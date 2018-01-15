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Возле Национальной библиотеки столкнулись туристический автобус и "пежо"
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15 Января 2018 13:06

Возле Национальной библиотеки столкнулись туристический автобус и "пежо"

В эти минуты в Минске дорожная милиция разбирается в причинах аварии на путепроводе возле Национальной библиотеки. Там около полудня столкнулись туристический автобус и "пежо". Предварительно, пассажира легковушки увезла скорая помощь. За туристами, которые направлялись в аэропорт, прислали другой транспорт.

  

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