Возле Национальной библиотеки столкнулись туристический автобус и "пежо"

15 Января 2018 13:06

В эти минуты в Минске дорожная милиция разбирается в причинах аварии на путепроводе возле Национальной библиотеки. Там около полудня столкнулись туристический автобус и "пежо". Предварительно, пассажира легковушки увезла скорая помощь. За туристами, которые направлялись в аэропорт, прислали другой транспорт.