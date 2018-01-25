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Возгорание в помещении Вилейской школы-интерната
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25 Января 2018 15:19

Возгорание в помещении Вилейской школы-интерната

Еще одно возгорание в помещении Вилейской школы-интерната для детей с нарушением речи. Задымление обнаружили в подвале спального корпуса. До прибытия спасателей воспитанников и работников учреждения успели вывести. Никто не пострадал. Возгорание ликвидировали. Причиной происшествия мог стать оставленный без присмотра включенный кипятильник.

  

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