25 Января 2018 15:19

Еще одно возгорание в помещении Вилейской школы-интерната для детей с нарушением речи. Задымление обнаружили в подвале спального корпуса. До прибытия спасателей воспитанников и работников учреждения успели вывести. Никто не пострадал. Возгорание ликвидировали. Причиной происшествия мог стать оставленный без присмотра включенный кипятильник.