Возгорание производственного цеха в деревне Заполье

3 Января 2018 15:25

В деревне Заполье Червенского района неудачное разжигание печи привело к возгоранию производственного цеха. Работник - мужчина - получил ожоги восьми процентов тела, но все же попытался самостоятельно справиться с огнем с помощью огнетушителя. Сейчас мужчина госпитализирован в Районную червенскую больницу.