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Возгорание производственного цеха в деревне Заполье
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3 Января 2018 15:25

Возгорание производственного цеха в деревне Заполье

В деревне Заполье Червенского района неудачное разжигание печи привело к возгоранию производственного цеха. Работник - мужчина - получил ожоги восьми процентов тела, но все же попытался самостоятельно справиться с огнем с помощью огнетушителя. Сейчас мужчина госпитализирован в Районную червенскую больницу.

  

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