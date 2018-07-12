Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки Гольшанским крахмальным заводом

Прокуратура Гродненской области возбудила уголовное дело по факту загрязнения реки Гольшанским крахмальным заводом. Установлено, что сточные воды предприятия вытекали в реку Ольшанку. По информации природоохраны, ущерб окружающей среде составил около 300 тысяч рублей. Экспертиза показала - концентрация химических и вредных веществ превысила предельно допустимую норму в несколько раз. Отметим, река Ольшанка имеет особый статус из-за размножения, зимовки и миграции лососевых и осетровых.

Анжелика Курчак, начальник отдела информации Генпрокуратуры Беларуси:

"В июне текущего года в реке Ольшанке на территории Ошмянского и Воложинского района произошла массовая гибель рыбы, порядка 12 тысяч особей, в том числе таких ценных, как форель и минога. По данному факту прокуратурой Гродненской области была проведена проверка, в ходе которой было установлено: рыба погибла из-за попадания в реку сточных неочищенных вод из очистных сооружений ОАО "Гольшанский крахмальный завод".

Основной причиной загрязнения реки называется несоблюдение заводом требований по охране и рациональному использованию воды. Для предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.