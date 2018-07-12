Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки Гольшанским крахмальным заводом

12 Июля 2018

Прокуратура Гродненской области возбудила уголовное дело по факту загрязнения реки Гольшанским крахмальным заводом. Установлено, что сточные воды предприятия вытекали в реку Ольшанку. По информации природоохраны, ущерб окружающей среде составил около 300 тысяч рублей. Экспертиза показала - концентрация химических и вредных веществ превысила предельно допустимую норму в несколько раз. Отметим, река Ольшанка имеет особый статус из-за размножения, зимовки и миграции лососевых и осетровых.

Анжелика Курчак, начальник отдела информации Генпрокуратуры Беларуси:

"В июне текущего года в реке Ольшанке на территории Ошмянского и Воложинского района произошла массовая гибель рыбы, порядка 12 тысяч особей, в том числе таких ценных, как форель и минога. По данному факту прокуратурой Гродненской области была проведена проверка, в ходе которой было установлено: рыба погибла из-за попадания в реку сточных неочищенных вод из очистных сооружений ОАО "Гольшанский крахмальный завод".

Основной причиной загрязнения реки называется несоблюдение заводом требований по охране и рациональному использованию воды. Для предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.

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