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Военнослужащий срочной службы погиб во время плановых занятий по огневой подготовке
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4 Апреля 2018 17:05

Военнослужащий срочной службы погиб во время плановых занятий по огневой подготовке

Сообщение размещено на официальном сайте Минобороны. По информации ведомства, экипаж БМП нарушил меры безопасности при вооружении боевой машины. В результате старший механик-водитель, рядовой Дмитрий Удод, получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. Инцидент, им уже занимается Следственный комитет, произошел на огневом городке 120-й отдельной механизированной бригады. Комиссию по расследованию обстоятельств и причин происшествия от военного ведомства возглавляет замминистра обороны. 

Минобороны выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего солдата и окажет им поддержку и помощь.

  

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