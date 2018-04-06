Военнослужащий срочной службы погиб во время плановых занятий по огневой подготовке

4 Апреля 2018 17:05

Сообщение размещено на официальном сайте Минобороны. По информации ведомства, экипаж БМП нарушил меры безопасности при вооружении боевой машины. В результате старший механик-водитель, рядовой Дмитрий Удод, получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. Инцидент, им уже занимается Следственный комитет, произошел на огневом городке 120-й отдельной механизированной бригады. Комиссию по расследованию обстоятельств и причин происшествия от военного ведомства возглавляет замминистра обороны.

Минобороны выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего солдата и окажет им поддержку и помощь.