Во Фрунзенском, Московском и Октябрьском районах Минска вводится карантин для животных

23 Января 2018 18:13

К сведению владельцев собак и котов! С сегодняшнего дня в трех районах Минска - Фрунзенским, Московским и Октябрьском - вводится карантин для животных. Причиной тому стал диагноз "бешенство" у собаки, которую привезли в одну из столичных ветклиник. Подробности - у Яна Пашкевича.

Только что этому коту сохранили все его 9 жизней - даже домашний питомец может подхватить бешенство, если не сделать прививку. Нейрочуму в этот район принесла больная собака. Сейчас большая зона отчуждения для домашних животных появилась сразу в нескольких районах города.

Ветеринары не только предупреждают хозяев, но и сразу делают бесплатный укол домашним питомцам - заболеть могут даже коты-домоседы. Делать это надо раз в год. Но многие из хозяев такого правила даже не знали.

Не сразу и заметишь, что домашнее животное заболело. Оно не обязательно станет агрессивным, бывает и наоборот. Болезнь уничтожает центральную нервную систему, и предугадать поведение кота или собаки невозможно.

Источник же бешенства - собака породы кане-корсо. Некоторое время животное гуляло по улице, а за последний период сменило сразу несколько домов во Фрунзенском, Московском и Октябрьском районах столицы - было не передержке. Когда хозяева показали животное врачу, болезнь прогрессировала. Собака умерла по дороге в карантин.

Самих же временных хозяев и тех, кто контактировал с животным, экстренно направили на лечение.

Кроме того, болезнь имеет определенный инкубационный период - в это время вирус можно распознать и вылечить. Чем дальше от головы человек или животное получили рану, тем больше времени есть на то, чтобы спастись от бешенства.

Единственное, что может предохранить домашнего любимца от бешенства - своевременная прививка. Она создаст барьер перед вирусом равно на год. Затем процедуру обязательно надо повторить, чтобы однажды четвероногий друг не принес домой страшный вирус.