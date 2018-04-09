Виновник смертельного ДТП на Мирошниченко приговорен к 10 годам

9 Апреля 2018 13:03

Виновник смертельного ДТП на улице Мирошниченко в Минске - пьяный таксист - приговорен к 10 годам колонии общего режима. Суд Советского района вынес приговор 26-летнему мужчине, по чьей вине прошлым летом погибли два человека. Судья назначил максимально возможный срок. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде.