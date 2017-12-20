ЧП
20 Декабря 2017 17:07
Верховный суд оставил в силе приговор черным риелторам из Могилева
Они признаны виновными в шести убийствах и других преступлениях. Таким образом двоих обвиняемых ожидает высшая мера наказания, остальные должны провести в колонии 22 и 24 года. Дело рассматривали в апелляционном порядке.
Другие новости
20.12.2017 15:09 / ЧП Очередную коррупционную схему в системе ЖКХ вскрыли правоохранители
20.12.2017 13:05 / ЧП Оперативники выясняют причину ночного пожара в Центре современного искусства в Витебске
19.12.2017 21:15 / ЧП Обстоятельства гибели роупджампера в Соснах
19.12.2017 21:08 / ЧП Вынесен вердикт по делу договорных матчей
19.12.2017 15:21 / ЧП Ситуацию на дорогах осложняет погода
19.12.2017 13:01 / ЧП В Брагинском районе из снежного плена вызволили школьный автобус
19.12.2017 12:07 / ЧП В Ивьевском районе случайный прохожий спас на пожаре трех человек
18.12.2017 15:18 / ЧП Ночное ДТП в столице
18.12.2017 12:11 / ЧП Мингорсуд начал рассмотрение уголовного дела в отношении белорусских авторов Regnum
15.12.2017 21:13 / ЧП Крупную схему махинаций со стеклоомывающей жидкостью вскрыли правоохранители
15.12.2017 12:03 / ЧП Смертельная авария в столице
14.12.2017 17:13 / ЧП Двое россиян, подозреваемых в особо тяжких преступлениях, задержаны в Витебске
14.12.2017 15:23 / ЧП Сто аварий за прошедшие сутки зафиксировано в Минске
14.12.2017 15:20 / ЧП Во время пожара в столичном доме спасли 7 человек
14.12.2017 12:08 / ЧП Утренняя авария в Минске
13.12.2017 18:01 / ЧП Авария с участием рейсового автобуса в Минском районе
12.12.2017 13:03 / ЧП Возбуждено уголовное дело в отношении директора могилевского спецучилища и его заместителя
11.12.2017 18:05 / ЧП В Минской области сегодня продолжали ликвидировать последствия сильных снегопадов