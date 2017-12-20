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Верховный суд оставил в силе приговор черным риелторам из Могилева
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20 Декабря 2017 17:07

Верховный суд оставил в силе приговор черным риелторам из Могилева

Они признаны виновными в шести убийствах и других преступлениях. Таким образом двоих обвиняемых ожидает высшая мера наказания, остальные должны провести в колонии 22 и 24 года. Дело рассматривали в апелляционном порядке.
  

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