Верховный суд оставил в силе приговор черным риелторам из Могилева

20 Декабря 2017 17:07

Они признаны виновными в шести убийствах и других преступлениях. Таким образом двоих обвиняемых ожидает высшая мера наказания, остальные должны провести в колонии 22 и 24 года. Дело рассматривали в апелляционном порядке.