29 Января 2018 12:13

В жуткой аварии под Воложином погибла мать с двумя детьми, еще двоих малышей госпитализировали в реанимацию. ДТП произошло накануне днем. Предварительно, водитель легковушки пыталась обогнать попутную фуру. А когда заметила, что не успевает, вернулась на свою полосу, но зацепила правую обочину, где машину развернуло и выбросило под встречный многотонник.

Следователям еще предстоит выяснить все обстоятельства. По информации ГАИ, на легковой машине были установлены всесезонные шины. Стаж вождения женщины - 3 года.