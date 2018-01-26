Главная>>ЧП>>В жуткой аварии под Воложином погибла мать с двумя детьми
ЧП
RSS
В жуткой аварии под Воложином погибла мать с двумя детьми
Скачать Поделиться

29 Января 2018 12:13

В жуткой аварии под Воложином погибла мать с двумя детьми

В жуткой аварии под Воложином погибла мать с двумя детьми, еще двоих малышей госпитализировали в реанимацию. ДТП произошло накануне днем. Предварительно, водитель легковушки пыталась обогнать попутную фуру. А когда заметила, что не успевает, вернулась на свою полосу, но зацепила правую обочину, где машину развернуло и выбросило под встречный многотонник.

Следователям еще предстоит выяснить все обстоятельства. По информации ГАИ, на легковой машине были установлены всесезонные шины. Стаж вождения женщины - 3 года.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =