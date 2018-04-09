10 Апреля 2018 15:15

Очередной раз неправильная эксплуатация электрооборудования забирает жизни. В Жодино на пожаре погиб мужчина. Возгорание произошло в квартире по улице Гагарина. Когда на место происшествия прибыли спасатели, дым шел из квартиры на четвертом этаже. Хозяина нашли в квартире без сознания, его передали медикам скорой помощи, но спасти не смогли. Во время пожара сотрудники МЧС эвакуировали 16 человек и локализовали огонь.