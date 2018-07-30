В Витебской области предотвратили заказное убийство

Целью киллера была 21-летняя жительница городского поселка Богушевск Сенненского района. Так заказчик, гражданин Армении, проживающий в Беларуси, хотел отомстить за смерть 16-летнего сына, который погиб в ДТП. Именно молодая женщина и была признана виновницей аварии. Сейчас она отбывает наказание в колонии-поселении. Наемного убийцу мужчина искал с весны. Жизнь односельчанки заказчик оценил в тысячу долларов.

Действовал осторожно: избегал телефонных разговоров, а все нюансы особо тяжкого преступления обсуждал только при личных встречах с киллером.

Подозреваемый арестован. Ему грозит от 8 лет лишения свободы и вплоть до исключительной меры наказания.