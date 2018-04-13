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В Витебске Западная Двина приближается к пику весеннего половодья
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13 Апреля 2018 12:08

В Витебске Западная Двина приближается к пику весеннего половодья

За эту неделю вода в реке прибавила 74 см. Она затопила набережную в центре города. Правда, гидрологи отмечают - это ниже средних многолетних значений. Опасно высокое - около метра. Спад ожидается в начале следующей недели.
  

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