В Витебске Западная Двина приближается к пику весеннего половодья

13 Апреля 2018 12:08

За эту неделю вода в реке прибавила 74 см. Она затопила набережную в центре города. Правда, гидрологи отмечают - это ниже средних многолетних значений. Опасно высокое - около метра. Спад ожидается в начале следующей недели.