В Витебске расследуют уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы

16 Января 2018 12:07

Мошенничество или череда невезений? Следователи Витебска расследуют уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы. В Интернете девушка размещала объявления о продаже меховых шуб. После того как покупатели перечисляли деньги, у продавца начинались различного рода "проблемы", из-за которых дама не могла отправить товар. В милицию продолжают поступать заявления по данной ситуации. Сумма ущерба подсчитывается.

Светлана Сахарова, официальный представитель УСК Беларуси по Витебской области:

"С заявлениями уже обратились 16 жителей всех регионов страны, которые перевели жительнице Витебска от 75 до 400 рублей. К подозреваемой применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Следователи обращаются к гражданам, которые пострадали от аналогичных действий подозреваемой".

Следователи сообщили, что никому из покупателей шуба так и не была отправлена.