В убийстве молодой мамы Татьяны Курсевич сегодня поставлена точка

11 Января 2018 15:10

Минский городской суд вынес приговор Евгению Раздуеву. 18 лет в колонии усиленного режима за преступление, совершенное с особой жестокостью. Следствие по делу длилось больше года, во время процесса обвиняемый заявил, что на него оказывалось психологическое давление. Проверка установила, что показания подсудимого недостоверны. Напомним, убийство произошло в ноябре 2016 года, тело Татьяны Курсевич нашли в одной из хозпостроек в Вилейском районе.