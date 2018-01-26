26 Января 2018 15:18

В столице выясняются причины утреннего лобового столкновения легковых машин на мосту по улице Железнодорожной. Водитель ВАЗа, как предполагается, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "пежо". Водитель "жигули" с разными травмами госпитализирован. Пассажир и водитель "пежо" не пострадали. Следователи просят откликнуться очевидцев. Номера телефонов на экране.

И еще одно лобовое столкновение на улице Основателей в Уручье. Не смогли разъехаться грузовик и легковушка. "Мерседес" пошел на обгон, выехал на встречную полосу, а в этот момент там двигался МАЗ. Грузовик пробовал избежать столкновения, однако не удалось. Легковая зацепила грузовик и выехала за пределы дороги. Пострадавших нет.

Об этих пешеходах можно сказать - родились заново. На пересечении улиц Матусевича и Лещинского водитель легковой на пешеходном переходе не пропустил людей, которые двигались на зеленый. Двое мужчин заметили автомобиль в последний момент и успели отскочить. При этом водитель никак не отреагировал и продолжил свой путь.