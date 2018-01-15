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В столице выясняются причины аварии возле Национальной библиотеки
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15 Января 2018 18:02

В столице выясняются причины аварии возле Национальной библиотеки

В столице дорожная милиция выясняет причины аварии возле Национальной библиотеки. Там сегодня в полдень столкнулись туристический автобус и "пежо". Водитель и пассажир легковушки госпитализированы. За туристами, которые направлялись в аэропорт, прислали другой транспорт. По предварительным данным, автомобиль "пежо" остановился в правой полосе из-за технической поломки.

  

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