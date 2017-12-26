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В столице три человека получили травмы и ожоги во время пожара
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26 Декабря 2017 15:15

В столице три человека получили травмы и ожоги во время пожара

Три человека получили травмы и ожоги во время пожара в жилом доме на проспекте Пушкина. Открытым пламенем горели комната и балкон на седьмом этаже. Сотрудники МЧС нашли на земле возле дома женщину без сознания. Скорее всего она спасалась от огня и выпрыгнула через окно. С травмами и ожогами различной степени тяжести пострадавшая госпитализирована. К тому же спасатели эвакуировали еще 9 человек. Причины возгорания сейчас выясняют специалисты.

  

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