В столице три человека получили травмы и ожоги во время пожара

26 Декабря 2017 15:15

Три человека получили травмы и ожоги во время пожара в жилом доме на проспекте Пушкина. Открытым пламенем горели комната и балкон на седьмом этаже. Сотрудники МЧС нашли на земле возле дома женщину без сознания. Скорее всего она спасалась от огня и выпрыгнула через окно. С травмами и ожогами различной степени тяжести пострадавшая госпитализирована. К тому же спасатели эвакуировали еще 9 человек. Причины возгорания сейчас выясняют специалисты.