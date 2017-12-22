В столице по улице Рафиева сегодня утром пострадала водитель

22 Декабря 2017 15:28

Авария случилась из-за грузового авто. Водитель большегуза проехал перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с "фордом", который двигался в попутном направлении на зеленый свет. За рулем легкового авто была 27-летняя девушка - она получила травмы.

Также утром на 45-м километре МКАД водитель "ауди" не справился с управлением и врезался в забор. 30-летнего мужчину госпитализировали в больницу скорой помощи, однако травмы оказались не совместимы с жизнью. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.