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В Столбцовском районе женщина оказалась в колодце глубиной двенадцать метров
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12 Апреля 2018 15:29

В Столбцовском районе женщина оказалась в колодце глубиной двенадцать метров

Вчера в Столбцовском районе женщина оказалась в колодце глубиной двенадцать метров. И получила травмы разной степени тяжести. Уровень воды в колодце был небольшой - около метра. Помощь женщине оказали спасатели. Пострадавшую доставили в реанимацию, а сегодня перевели в общее отделение Столбцовской районной больницы.

  

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