12 Апреля 2018 15:29

Вчера в Столбцовском районе женщина оказалась в колодце глубиной двенадцать метров. И получила травмы разной степени тяжести. Уровень воды в колодце был небольшой - около метра. Помощь женщине оказали спасатели. Пострадавшую доставили в реанимацию, а сегодня перевели в общее отделение Столбцовской районной больницы.