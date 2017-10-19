В Слуцком районе во время аварии пострадал 14-летний мальчик

19 Октября 2017 15:22

На дороге Слуцк - Погост водитель "тойоты" столкнулся с трактором, который двигался в том же направлении. В результате "тойота" съехала в кювет и опрокинулась. Мальчик-пассажир получил небольшие травмы, сейчас он госпитализирован. Сотрудники ГАИ напоминают: необходимо соблюдать скоростной режим и сохранять дистанцию.