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В Слуцком районе во время аварии пострадал 14-летний мальчик
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19 Октября 2017 15:22

В Слуцком районе во время аварии пострадал 14-летний мальчик

На дороге Слуцк - Погост водитель "тойоты" столкнулся с трактором, который двигался в том же направлении. В результате "тойота" съехала в кювет и опрокинулась. Мальчик-пассажир получил небольшие травмы, сейчас он госпитализирован. Сотрудники ГАИ напоминают: необходимо соблюдать скоростной режим и сохранять дистанцию.

  

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