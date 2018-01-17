В Слониме без горячей воды остался целый микрорайон

17 Января 2018 12:04

В Слониме в такую погоду без горячей воды остался целый микрорайон. В квартирах многоэтажных домов по всему микрорайону на Новой Брестской отключена горячая вода.

Как пояснила диспетчер, отключение горячей воды произошло из-за производственной необходимости. На улице Брестской, недалеко от станции переливания крови, ведутся ремонтные работы. Горячая вода может появиться в течение дня, но после 22 часов снова будет отключена.

Как долго будут вестись ремонтные работы, неизвестно.