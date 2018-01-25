В Приэльбрусье продолжаются поиски двух белорусских альпинистов

25 Января 2018 19:04

В операции задействованы восемь спасателей. Сигнал о том, что туристы с 17 января не выходят на связь, поступил в местное управление МЧС этим утром от родственников пропавших. При этом спасатели отметили, что экстремалы не регистрировались перед началом восхождения. Поэтому сказать, сколько дней назад они вышли на склон, нельзя.

Кантемир Беров, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике:

"В практике нашей бывали случаи, когда и на третьи, и на четвертые, и на пятые сутки мы находили людей, эвакуировали и спускали их живыми. Наши спасатели проводят обследование восточного склона горы Эльбрус. Время проведения поисково-спасательной операции нельзя никак обозначить, потому что это горы - все зависит от различных факторов: от склона, на какой поверхности, на какой высоте и т.д.".

Эльбрус - самая высокая вершина Европы, популярна среди альпинистов за счет хорошо развитой инфраструктуры.