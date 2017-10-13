В отношении Владислава Казакевича возбуждено уголовное дело по факту нападения на двоих конвоиров

13 Октября 2017 15:00

СК возбудил уголовное дело в отношении осужденного Владислава Казакевича по факту вооруженного нападения на двоих конвоиров. Это может обернуться для него высшей мерой наказания.

Накануне во время досмотра перед прогулкой у Казакевича в рукаве был обнаружен металлический предмет. Ему предложили сдать запрещенный предмет. Однако осужденный попытался ударить одного из сотрудников ножом. Последний применил приемы самообороны, однако заключенный успел ранить второго конвоира, причинив ему колотые раны головы.

По данным СК, потерпевший госпитализирован. Изъятый нож отправлен на экспертизу.

С первого дня в колонии Владислава Казакевича определили в штрафной изолятор, и это повторялось не раз. Потом его перевели в помещение камерного типа, куда попадают за злостные нарушения внутреннего порядка.