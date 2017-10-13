Владислав Казакевич напал на контролеров в колонии

12 Октября 2017 17:03

В МВД прокомментировали подробности инцидента в исправительной колонии в Шклове. Владислав Казакевич, отбывающий наказание за резню в торговом центре "Новая Европа", напал на контролеров. При выходе на прогулку на досмотре сработал металлодетектор. Казакевичу предложили сдать запрещенный предмет, но вместо этого он попытался напасть на сотрудника колонии с самодельным ножом. Осужденного обезоружили.