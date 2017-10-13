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Владислав Казакевич напал на контролеров в колонии
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12 Октября 2017 17:03

Владислав Казакевич напал на контролеров в колонии

В МВД прокомментировали подробности инцидента в исправительной колонии в Шклове. Владислав Казакевич, отбывающий наказание за резню в торговом центре "Новая Европа", напал на контролеров. При выходе на прогулку на досмотре сработал металлодетектор. Казакевичу предложили сдать запрещенный предмет, но вместо этого он попытался напасть на сотрудника колонии с самодельным ножом. Осужденного обезоружили.

  

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