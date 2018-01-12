ЧП
13 Января 2018 15:03
В Мозырском районе 13-летний мальчик провалился под лед и погиб
Трагедия произошла накануне вечером на искусственном водоеме вблизи поселка Криничный. Прибывшие на место ЧП спасатели извлекли из воды учащегося местной школы. Медики констатировали смерть школьника. Отмечу, водоем был огорожен сеткой и столбами. Как подросток проник на территорию, еще предстоит выяснить. Проводится проверка.
И еще трагический случай в Рогачевском районе. Здесь утонул рыбак.
ОСВОД и МЧС напоминают, что в Беларуси продолжает действовать запрет выхода на лед. Мороз усилится, но по-прежнему будет недостаточно устойчивым. По прогнозам синоптиков, в ночь на воскресенье похолодает еще больше - до минус 14.
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