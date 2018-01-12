В Мозырском районе 13-летний мальчик провалился под лед и погиб

13 Января 2018 15:03

Трагедия произошла накануне вечером на искусственном водоеме вблизи поселка Криничный. Прибывшие на место ЧП спасатели извлекли из воды учащегося местной школы. Медики констатировали смерть школьника. Отмечу, водоем был огорожен сеткой и столбами. Как подросток проник на территорию, еще предстоит выяснить. Проводится проверка.

И еще трагический случай в Рогачевском районе. Здесь утонул рыбак.

ОСВОД и МЧС напоминают, что в Беларуси продолжает действовать запрет выхода на лед. Мороз усилится, но по-прежнему будет недостаточно устойчивым. По прогнозам синоптиков, в ночь на воскресенье похолодает еще больше - до минус 14.