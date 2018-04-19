В Молодечно и Жодино дети попали под колеса авто

19 Апреля 2018 18:07

Внимание, на дороге дети! В двух городах - Молодечно и Жодино - зафиксированы одинаковые происшествия. Дети попали под колеса авто. Шестилетняя девочка из Молодечно сейчас находится в больнице, четырехлетний мальчик из Жодино получил два закрытых перелома.

Госавтоинспекция рекомендует водителям во дворах двигаться на максимально низкой скорости, быть особенно внимательными. Родителям надо всегда напоминать детям о правилах поведения на дороге.

В этом году в области произошло 13 ДТП, 7 из которых по вине детей.