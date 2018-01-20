В Могилеве выясняют обстоятельства серьезного ДТП

21 Января 2018 09:09

Накануне автомобиль выехал на тротуар и сбил 3 пешеходов. До остановки общественного транспорта оставалось всего с десяток метров. По мнению ГАИ, опора уличного освещения, в которую сначала врезалась машина, возможно, предотвратила трагедию. Двое потерпевших госпитализированы. Один из них, не дожидаясь врачей скорой помощи, отправился в больницу сам. Как утверждают очевидцы происшествия в соцсетях, машина начала набирать скорость еще задолго до столкновения.

Евгений Жилинский, начальник ОГАИ УВД Могилевского облисполкома:

"У всех пешеходов закрытые черепно-мозговые травмы, у одного из пешеходов даже перелом. Водитель поясняет, что не справился с управлением. Причины и условия совершения ДТП установят следователи".

К слову, ранее водитель уже не раз привлекался к ответственности за превышение скорости.