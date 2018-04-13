13 Апреля 2018 19:06

В Минске задержан псевдобизнесмен, который запугивал коммерсантов Комаровского рынка и требовал деньги за свою лояльность. Ситуация больше напоминает лихие 90-ые. Задержанный - 62-летний ранее судимый минчанин. Мужчина купил частное предприятие через подставных лиц и несколько лет сдавал в субаренду торговые места на Комаровском рынке за наличные. За что получил доход в размере как минимум 50 тысяч рублей. Кроме того, без регистрации он занимался предоставлением займов, за что получал процент.

По информации ГУБОП, преступный бизнес, связанный с Комаровским рынком, еще с 1990-ого года. В 2001 году он был осужден на восемь лет, но после выхода на свободу продолжил дело. Действия мужчины квалифицированы как "Незаконная предпринимательская деятельность и лжепредпринимательство". Он взят под стражу, проверяется его причастность к другим преступлениям.