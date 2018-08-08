В Минске проходит судебное разбирательство по уголовному делу по факту смерти Александра Коржича

Минский областной суд проводит судебное разбирательство по уголовному делу по факту смерти Александра Коржича. Первое заседание проходит в здании суда Московского района. На скамье подсудимых трое военнослужащих учебного центра в Печах. Им выдвинуты обвинения сразу по трем статьям Уголовного кодекса: "Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия - доведение до самоубийства", "Получение взятки" и "Кража". Обвиняемым грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Кроме 3 сержантов, которые сегодня на скамье подсудимых, к уголовной ответственности были привлечены еще 12 фигурантов. Однако причастность к смерти военнослужащего не определена, поэтому эти дела были выделены в отдельное производство.