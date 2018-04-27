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В Минске на улице Куйбышева троллейбус сегодня врезался в столб
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27 Апреля 2018 15:12

В Минске на улице Куйбышева троллейбус сегодня врезался в столб

Основная версия - техническая неисправность. Авария в Минске на улице Куйбышева. 29-й троллейбус сегодня врезался в столб недалеко от остановки. У транспортного средства серьезно повреждена передняя часть, в салоне - разбиты стекла. На место аварии прибыло несколько машин скорой помощи. Травмированы 10 пассажиров - у людей в основном ушибы, но есть и переломы. Из-за поврежденной троллейбусной линии были перебои в движении некоторых троллейбусных маршрутов. Очевидцев аварии просят связаться с Госавтоинспекцией.

  

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