В Минске на пожаре погиб мужчина

25 Апреля 2018 15:24

Возгорание произошло в многоэтажном доме по улице Леси Украинки. После прибытия спасатели нашли хозяина с термическими ожогами. Он был в бессознательном состоянии. Эксперты выясняют причину смерти. Сотрудники МЧС успели спасти 5 человек, еще 7 эвакуировали. Причины пожара сейчас выясняют специалисты.