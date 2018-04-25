ЧП
25 Апреля 2018 15:24
В Минске на пожаре погиб мужчина
Возгорание произошло в многоэтажном доме по улице Леси Украинки. После прибытия спасатели нашли хозяина с термическими ожогами. Он был в бессознательном состоянии. Эксперты выясняют причину смерти. Сотрудники МЧС успели спасти 5 человек, еще 7 эвакуировали. Причины пожара сейчас выясняют специалисты.
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